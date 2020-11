L’épouse de Faraj Kadhafi raconte sa vie avant son arrestation

May, l’épouse de Faraj Kadhafi, l’Éventreur de Gizeh, a révélé les coulisses de sa vie avec lui au cours d’un mariage de neuf mois avant que ses crimes ne soient découverts.

L’épouse de l’accusé a déclaré au site égyptien Al-Dostour qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’elle avait découvert, d’autant plus qu’il la traitait avec gentillesse et que sa famille l’aimait et lui faisait confiance.

Elle a ajouté qu’elle avait avorté à trois reprises et qu’elle avait découvert qu’elle perdait son bébé dès qu’elle apprenait sa grossesse, que son mari lui apportait de la nourriture, des jus et des bonbons : « Il m’apportait des choses de sa maison, des bonbons, du jus et de la nourriture prête, et il m’a particulièrement fait manger des aliments prêts dès qu’il savait que j’étais enceinte et je n’avais aucun doute à l’époque, mais j’ai compris qu’il m’apportais des chose pour me rendre malade. »

Elle a dit qu’elle avait essayé de le joindre le jour de son arrestation le 11 mai, mais elle n’a pas pu le faire, ajoutant qu’il lui avait téléphoné le lendemain et lui avait dit qu’il était allé au Caire, mais qu’elle n’avait pas cru à ce mensonge.

Elle a déclaré qu’il communiquait quotidiennement avec elle depuis l’intérieur de sa prison, mais qu’il lui donnait des excuses différentes, jusqu’à ce qu’il lui dise que des gens l’avaient impliqué dans un crime et qu’il était emprisonné et que sa conversation était contradictoire jusqu’à ce qu’elle apprenne son emprisonnement pour de nombreux crimes, soulignant que la secrétaire de l’accusé lui avait envoyé ses papiers et sept cartes personnelles et qu’elle avait un contrat de propriété de l’appartement où elle vivait sous un autre nom.

Elle a révélé qu’il lui avait dit que l’appartement dans lequel elle vivait lui appartient mais au quatrième jour de son incarcération, le gardien de l’immeuble lui avait dit que c’était un appartement sous location, et j’ai découvert que j’étais marié à un arnaqueur après avoir vu le contrat de location et le nom du propriétaire de l’appartement. Elle a même découvert que son contrat de mariage est faux.

Son mari ne ratait une prière à la mosquée, même lorsqu’il est en retard, il court vers la mosquée pour pouvoir faire sa prière.

Elle a poursuivi: « J’ai vécu avec lui pendant 9 mois, et il m’a connu par mon père pendant les prières dans la mosquée, et la personne qui lui a donné à mon père a affirmé qu’il est ingénieur électricien et enregistré auprès du syndicat.