Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 05 novembre 2020

Temps brumeux, aux premières heures de la journée, notamment dans les zones basses, les zones avoisinantes aux barrages, forêts et oueds et près des côtes, entraînant une diminution de la visibilité horizontale.

L’Institut National de la Métrologie (INM) a appelé, dans ce cadre, les usagers de la route à plus de vigilance, notamment sur les autoroutes.

Les brumes se dissiperont et le temps sera nuageux sur l’ensemble du pays. Une vigilance est également requise près des côtes Est à cause de l’activité des vents. La mer sera très agitée à agitée dans le Nord et peu agitée dans l’est du pays.

La température sera légère augmentation et les maximales varieront, entre 22 et 27 degrés, dans le Nord et le Centre et entre 24 et 29 degrés dans le Sud.