CAN-2021 (3e et 4e journées) : l’Afrique du sud hôte de la double confrontation contre Sao Tomé-et-Principe

La double confrontation entre l’Afrique du sud et Sao Tomé-et-Principe, comptant pour les troisième et quatrième journées des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, les 13 et 16 novembre, se jouera en Afrique du sud dans le but de limiter les risques de contamination au Covid-19, a indiqué la Fédération sud-africaine de football (SAFA) sur son site jeudi.

“La SAFA et son homologue de Sao Tomé-et-Principe ont officiellement signé un protocole d’accord convenant que la première accueillera les deux matchs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun-2021 les 13 et 16 novembre 2020”, précise la même source.

“Les deux pays ont convenu d’un commun accord qu’en raison de la pandémie de Covid-19 en cours, il était dans leur intérêt qu’ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger les intérêts des joueurs et des officiels. Par conséquent, les deux parties ont convenu que les matches aller et retour se joueraient en Afrique du sud”, souligne-t-on.

A ce titre, la SAFA s’engage à prendre en charge les frais de voyage (vol aller-retour) de l’équipe nationale de Sao Tomé et de ses officiels ainsi que les frais d’hébergement pendant la période jugée nécessaire.

Le protocole d’accord stipule également que la Fédération de football de Sao Tomé-et-Principe s’engage à respecter toutes les règles du protocole sanitaire applicables sur le territoire sud-africain.

La Confédération africaine de football (CAF) avait proposé, lors de la réunion des 12, 13 et 14 octobre par visioconférence des secrétaires généraux des associations nationales participant à la phase de groupes des éliminatoires de la CAN-2021 et de la Coupe du monde 2022, différentes options, entre autres celle de jouer les deux matchs dans un des deux pays.