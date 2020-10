Tunisie – Alerte météo : Pluies orageuses attendues, lundi et durant la nuit dans ces régions

Des pluies temporairement orageuses sont attendues, lundi et durant la nuit prochaine, sur les régions ouest du nord et du centre et intéresseront localement les régions Est, indique un bulletin de suivi de l’INM.

Ces pluies seront parfois intenses notamment sur les régions de l’extrême nord ouest où les quantités varieront entre 40 et 60 millimètres avec des chutes de grêle pas endroits.

Températures en baisse remarquable, demain mardi, dans la plupart des régions et les maximales seront comprises entre 15 et 20 °C et atteindront 12 °C sur les hauteurs.