Tunisie : Les sitineurs du 9 septembre à la Kasbah appellent le gouvernement à activer la loi portant dispositions dérogatoires pour le recrutement des diplômes du supérieur dans le secteur public

Les sitineurs du 9 septembre à la Kasbah, ont appelé, jeudi, le gouvernement à activer la loi n° 38 de 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement des titulaires de diplômes supérieurs dans le secteur public.

La coordinatrice du sit-in, Mouna Akremi, a appelé le gouvernement à élaborer la liste des personnes concernées par le recrutement et à l’intégrer dans une base de données. Elle l’a, également, appelé à publier les textes réglementaires sous forme de décrets gouvernementaux, à travers lesquels il définit sa vision de cette loi, et la manière de sa mise en œuvre.

Akremi a dénoncé “la politique d’atermoiement adoptée par le gouvernement concernant ce dossier” malgré les sit-in pacifiques organisés pour revendiquer l’activation de la loi n° 38 et réprimés par les forces de l’ordre.

La coordinatrice du sit-in a ajouté, dans le même contexte, que les agents de sécurité ont dispersé, hier, par la force, trois sit-in observés à La Kasbah et devant les sièges des ministères de l’emploi et des affaires sociales, en utilisant le gaz lacrymogène, en faisant recours à une violence extrême, et en jetant les vêtements et les diplômes des manifestants à la poubelle, en plus de l’arrestation de quatre sitineurs sans qu’aucune accusation ne soit retenue à leur encontre, a-t-elle dit.

La loi n° 2020-38 du 13 août 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public publiée le 19 août dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT) comporte 6 articles dont le premier stipule que le concours externe sur dossiers et sur épreuves ne s’applique pas au recrutement direct par tranches annuelles consécutives des titulaires de diplômes supérieurs au chômage depuis dix ans et plus, et qui sont inscrits aux bureaux de l’emploi.

Ces diplômés sont classés par ordre de mérite selon les critères de l’âge du diplômé et de l’année de l’obtention du diplôme et ils sont soumis à une période de formation appropriée.

Selon l’article 2, le concours externe sur dossiers et sur épreuves ne s’applique pas au recrutement direct par tranches annuelles consécutives des titulaires de diplômes au chômage âgés de 35 ans et plus, dont la période de chômage n’a pas atteint 10 ans, et qui sont inscrits aux bureaux de l’emploi.

L’article 3 indique que le concours externe sur dossiers et sur épreuves ne s’applique pas au recrutement direct par tranches annuelles consécutives pour un individu de chaque famille dont tous les membres sont au chômage, et qui sont inscrits aux bureaux de l’emploi.

L’article 4 signale qu’un pourcentage d’au moins 5% des recrutements annuels dans la fonction publique, est réservé au profit des personnes handicapées.