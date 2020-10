Tunisie – Coronavirus : Création d’une cellule d’écoute et d’encadrement psychologique des enfants dans les établissements scolaires

Une cellule d’écoute et d’encadrement psychologique des enfants dans les établissements scolaires vient d’être créée en vertu de l’article 11 du décret gouvernemental n°781 de 2020, en date du 14 octobre 2020, publié dans le dernier numéro du journal officiel de la République Tunisienne.

L’article 9 relatif à la définition de mesures spécifiques de prévention et de dépistage et à la limitation de la propagation du Covid-19, stipule que lorsqu’une contamination confirmée est enregistrée, de manière individuelle ou collective, chez des enfants, des jeunes ou des adultes en milieu scolaire ou universitaire ou dans les centres de formation professionnelle, il est impératif d’appliquer les procédures prévues dans le protocole sanitaire élaboré à cet effet et publié sur le site officiel du ministère de la Santé, et ce en étroite coordination entre la direction de l’établissement concerné et la direction régionale de la santé.

L’autorité de tutelle prend la décision de fermer l’espace ou le lieu concerné, si des cas d’infection massifs sont enregistrés, après une enquête sur le terrain menée par l’autorité sanitaire et une évaluation des risques.

Il est à noter que le nombre d’infections par le Coronavirus en milieu scolaire, depuis la rentrée scolaire et jusqu’au 13 octobre courant, a atteint 1064 cas, dont 478 élèves, 457 enseignants, 97 agents d’encadrement et 32 ??ouvriers.

Ces contaminations ont été enregistrées dans 540 établissements d’enseignement à travers les différentes régions du pays, selon le bilan périodique du ministère de l’Education sur la situation sanitaire publié sur sa page Facebook officielle.