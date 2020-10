Championnat de France (6e journée) – Marseille gagne un point, Lyon en perd 2

L’O.Marseille et l’O.Lyon se sont séparés sur un match nul (1-1), lors de l’Olympico dimanche soir pour le compte de la 6ème journée du championnat de France.

. Un match marqué par l’exclusion très tôt de Dimitri Payet dès la 19ème minute pour une grosse semelle sur Léo Dubois. Avant ça, à la 16ème minute Payet avait ouvert le score sur une jolie frappe qui a trompé Lopes.

Mais après Melvin Bard s’incruste dans la surface et obtient un penalty après qu’Alvaro lui ait marché sur le pied. Penalty transformé par Aouar qui égalise.

Juste avant la pause Kadewere pensait donner l’avantage à son équipe mais c’était sans compter sur la VAR qui a signalé une position de hors-jeu de Toko-Ekambi.

Lyon a dominé ce match avec 24 tirs mais seulement 3 cadrés. Marseille et Lyon n’avancent pas et devront se réveiller après la trêve. Marseille recevra Lorient, et Lyon ira à Strasbourg L’OL, qui n’a plus gagné depuis la première journée, enchaîne un quatrième nul en cinq matchs, et pointe toujours au 14e rang (7 pts) et L’OM, lui, est que dixième, à égalité avec Bordeaux, Brest ou Angers (neuf pts).