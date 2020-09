Le Conseil scientifique de l’observatoire de lutte contre la violence faite aux femmes présente son budget 2021

Le Conseil scientifique de l’observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes a tenu, jeudi 17 septembre 2020, sa première réunion ayant porté sur la présentation du projet de budget de l’Observatoire pour l’année 2021, selon un communiqué du ministère de la Femme.

A noter que ledit conseil scientifique est composé de représentants des structures gouvernementales, d’associations partenaires et d’experts en matière de lutte contre la violence.

L’Observatoire a pour mission la collecte des données à travers des signalements sur les différents cas de violence contre la femme et ce, via le numéro vert outre la création d’une base de données et l’élaboration de rapports annuels comportant toutes ses activités et les statistiques sur la violence contre la femme.