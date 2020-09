Ligue 1 : l’Etoile du Sahel remporte le clasico de la dernière journée et termine 4e

L’Etoile du Sahel a fini la saison à la 4e place grâce à sa victoire à domicile face au Club Africain (3-2), dans le clasico de la 26e et dernière journée de la Ligue 1, disputé dimanche soir.

Etoilés et Clubistes partageaient avant cette journée la 4e place du classement et avaient besoin chacun d’au moins 1 point pour se départager. Le dernier mot est finalement revenu aux étoilés qui se sont imposés grâce à un doublé de l’Ivoirien Souleimane Coulibaly (28 et 59) et un but de Iheb Msakni (30), terminant la saison à la 4e place qualificative à la coupe de la Confédération.

Le Club Africain qui a réduit l’écart par Khalil Kassab (68) et Wissem Yahia (81 sp), ratant même un penalty par Bassirou Compaoré à la 75e, termine de son côté à la 5e position avec 40 points.

Dans le dernier match de la saison, l’US Monastir, assurée de terminer sur le podium, a été tenue en échec à domicile par l’US Ben Guerdane (1-1). Les visiteurs ont ouvert le score à la 27e par Fakhreddine Ouji sur penalty, puis les locaux ont égalisé en fin de match par Bassem Delli (86).

Un score de parité qui permet aux Monastiriens de conforter leur troisième place (45 points) et à l’US Ben Guerdane de terminer dans le ventre mou du tableau (7e, 34 points).

Plus tôt dans la journée, le CS Hammam-lif et la JS Kairouan ont été relégués en Ligue 2, tandis que le CA Bizertin et l’ES Metlaoui ont sauvé leur place parmi l’élite.

Le club de la Banlieue sud termine à la dernière place et fait ainsi ses adieux à la Ligue 1 qu’il avait retrouvée il y a deux saisons.

De son côté, la JS Kairouan a fait match nul (0-0) avec l’Espérance de Tunis, sacrée championne, depuis la 23e journée, un point qui n’était pas suffisant pour conserver sa place parmi l’élite, terminant à l’avant-dernière position avec le même nombre de points que le CS Hammam-lif (22 points).

Quant à l’Espérance de Tunis, elle préserve son invincibilité et termine la saison avec 0 match perdu.

Le malheur des “Hamhamas” et des “Aghlabides” a fait, par contre, le bonheur du CA Bizertin, défait à Tataouine (0-1) et sauvé à la faveur des résultats obtenus par les deux équipes reléguées.

Les Bizertins terminent à la 12e place avec 23 points, à cinq longueurs de l’US Tataouine qui avait besoin d’un match nul pour se mettre à l’abri.

Au contraire, l’ES Metlaoui a bataillé dur pour arracher sa place en Ligue 1 en s’imposant à domicile face à l’AS Soliman (3-1). Un succès qui permet aux protégés de Mohamed Kouki de clôturer leur saison à la 11e place avec 25 points, leur adversaire du jour terminant à la 9e place avec 28 unités.

En déplacement à Chebba, le CS Sfaxien, assuré de la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions, a fait match nul avec l’équipe de la place (2-2). Les Sfaxiens terminent leur saison avec 51 points au compteur à 11 points du leader, tandis que le CS Chebba, clôture sa première saison parmi l’élite à la 8e place (30 points).