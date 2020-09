Ligue 1 (26e et dernière journée) : désignation des arbitres

Programme et arbitres de la 26e et dernière journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévue ce dimanche :

Dimanche 13 septembre

A Metlaoui (16h00) :

ES Metlaoui – AS Soliman arb: Naim Hosni

A Tataouine (16h00) :

US Tataouine – CA Bizertin arb: Haythem Guirat

A Kairouan (16h00) :

JS Kairouan – Espérance de Tunis arb: Walid Jeridi

A Hammam-lif (16h00) :

CS Hammam-lif – Stade Tunisien arb: Amir Loucif

A Chebba (16h00) :

CS Chebba – CS Sfaxien arb: Mokhtar Dabbous

A Radès (18h00) :

C.Africain – Etoile du Sahel arb: Aymen Nasri

A Monastir (18h30) :

US Monastir – US Ben Guerdane arb: Maher Harrabi.