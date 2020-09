Tunisie – Alerte météo : poursuite des pluies torrentielles ce soir et demain dimanche

Les averses se poursuivront ce samedi et demain dimanche dans le Nord, le Centre et localement sur le Sud, selon un bulletin de suivi publié samedi par l’institut national de la météorologie.

Des pluies torrentielles accompagnées de cellules orageuses seront localement enregistrées dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairouan, Sfax, Sousse, Mahdia et Monastir. Les quantités des pluies oscilleront entre 40 et 60 mm et pourraient atteindre 80mm. Des cellules orageuses seront plus actives dans certaines régions.

Vent fort d’une vitesse de 80km/heure soufflera lors de l’apparition des nuages orageux.

Ces pluies diluviennes peuvent engendrer la crue des oueds et le débordement des réseaux d’assainissement et interrompre le trafic rutier dans certaines régions et des coupures de l’électricité, a précisé l’INM