Tunisie : Biographie de Kamel Eddoukh proposé à la tête du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure

Kamel Eddoukh, proposé lundi, à la tête du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, est âgé de 59 ans. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur principal en génie civil de l’Ecole des ingénieurs de Tunis, en 1986.

Eddoukh a débuté sa carrière, en 1990, en tant que directeur des travaux à la municipalité de Médenine, puis il a occupé le poste de directeur général de l’équipement et de l’habitat, respectivement à Sidi Bouzid, Tozeur, Jendouba et Bizerte de 1991 à 2002.De 2002 à 2014, il était directeur régional de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire à Ben Arous, Sousse, Tunis et Manouba.Kamal Eddoukh a occupé, également, le poste de directeur général adjoint à la société Tunisie-Autoroutes de 2015 à 2017, puis il a été chargé du dossier de la sécurité et des travaux publics au ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’Aménagement du territoire avant d’occuper le poste de directeur général de l’aménagement du territoire.

Il est marié et père de trois enfants.