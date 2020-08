Tunisie – Météo : Baisse prévue des températures

Le temps sera marqué, lundi, par une baisse des températures, puisque les maximales se situeront entre 29 et 34 degrés sur le nord, les hauteurs et les régions côtières de l’Est, et entre 35 et 41 degrés, sur le reste de régions du pays, a annoncé l’INM.

Le vent soufflera fort près des côtes nord, et la vitesse atteindra 50 Km/h. La Mer sera très agitée sur les côtes nord et agitée ailleurs.

Possibilité d’apparition de cellules orageuses, l’après-midi, sur les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa, et qui seront probablement accompagnées par de pluies isolées.