Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 17 août 2020

Baisse relative des températures et les maximales seront comprises entre 30 et 36 C° dans les régions côtières et les hauteurs, entre 36 et 42 dans le reste des régions et atteindront 46 C° dans le sud avec vent de sirocco.

Apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies et de chutes de grêles, localement, sur le nord et le centre, l’après-midi.

Vent faible à modéré et devient plus fort lors de l’apparition de cellules orageuses, dépassant temporairement 60 km/h.

La mer est peu agitée et toutes les activités maritimes sont possibles.