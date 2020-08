Fakhfakh annonce l’entrée en service de la salle d’opération relevant du comité national de lutte contre le coronavirus à la Caserne de l’Aouina

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a annoncé mardi l’entrée en service de la salle d’opération relevant du comité national de lutte contre le coronavirus à la caserne de la garde nationale de l’Aouina, qui veillera à faire le suivi de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays.

Il a indiqué dans un communiqué publié par la présidence du gouvernement, que cette salle d’opération sera opérationnelle partiellement avec la participation de représentants des ministères consacrés, tels que les ministères de l’intérieur, de la santé, des transports et de la logistique et du tourisme et de l’artisanat, rappelant que cette mesure a été précédée par la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le confinement et les mesures préventives pour la lutte contre le coronavirus.

Le chef du gouvernement a signalé que la situation épidémiologique est maîtrisée en Tunisie surtout que la plupart des cas de contaminations sont importés en raison de l’affluence de plus de 200 mille touristes et tunisiens résidents à l’étranger, ajoutant que les autorités sanitaires assurent le suivi de la situation de prés, que ce soit pour les cas locaux ou importés.

Dans ce contexte, il a affirmé que le comité national de lutte contre le coronavirus s’emploie à faire le suivi de la situation épidémiologique au cours du mois d’Août qui enregistre le plus grand nombre de personnes venant de l’étranger et à se préparer éventuellement à une nouvelle vague au cours des mois de septembre et octobre prochains.

Fakhfakh a signalé que la nouvelle stratégie sera basée essentiellement sur le renforcement des mesures de prévention, le port des masques de protection, la distanciation sociale, l’anticipation et l’activation des services concernés par le suivi et les comités spécialisés.

Le chef du gouvernement a mis en garde contre tout relâchement et négligence face au coronavirus qui continue à se propager à travers le monde, appelant à faire preuve de vigilance et de prudence.