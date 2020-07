Tunisie : Manifestation à Hajeb Laayoun

Un certain nombre de jeunes de la région et de la société civile ont fermé la route nationale n° 03 reliant Kairouan et les villes du sud, ce lundi 06 juin 2020, en allumant les roues en caoutchouc et en arrêtant la circulation dans les deux sens pour dénoncer ce qu’ils considéraient comme une marginalisation et le mépris des autorités pour leurs revendications légitimes.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du mouvement de protestation en cours depuis l’incident de l’eau de Colonge, qui a fait 9 morts et plus de 70 victimes hospitalisées.