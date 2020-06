Tunisie : Le solstice d’été dans l’hémisphère nord aura lieu demain samedi

Le solstice d’été dans l’hémisphère nord aura lieu le samedi 20 juin 2020. En cette journée, la durée du jour est la plus longue contre la nuit la plus courte de l’année, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM) sur sa page Facebook.

Le 20 juin 2020, le soleil monte au plus haut dans le ciel et éclaire pendant une durée maximale.C’est donc le jour le plus long de l’année. A la ville de Tunis, l’hauteur du soleil atteindra 76,63 degrés. Quant à l’hémisphère sud, le 20 juin 2020 est la date du solstice d’hiver, avec le jour le plus court et la nuit la plus longue de l’année.

Et le solstice d’été aura lieu exactement le samedi 20 juin 2020, à 22h43 heure locale.