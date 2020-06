Handball – FTHB : La reprise du championnat national fixé au 15 août

Le bureau fédéral de la fédération tunisienne de handball (FTHB) a décidé de reprendre les championnats de la Nationale A et B et de la division d’honneur le 15 août prochain avec la possibilité d’apporter quelques changements, tandis que la finale de la coupe de Tunisie (seniors hommes et dames) aura lieu le 26 septembre, annonce la fédération, sur sa page officielle facebook.

Le coup d’envoi de la saison sportive 2020-2021 sera donné le 10 octobre, ajoute la FTHB qui précise que le calendrier du reste de la saison actuelle sera publié ultérieurement.

Le bureau fédéral, réuni jeudi, a également décidé d’annuler les différents championnats des jeunes de la saison 2019-2020 et de maintenir seulement le championnat et la coupe de Tunisie cadettes compte tenu de leur rapport avec du championnat seniors dames.

La coupe de la Ligue qui fait partie du championnat de la Nationale A 2019-2020 a été également annulée, ajoute la FTHB.

Une réunion du Conseil national technique sera tenue, par ailleurs, le 27 juin courant pour consulter les techniciens à propos des championnats de la saison prochaine et de l’organisation de l’Assemblée générale de la fédération prévue le 11 juillet.

D’autre part, le président de la Ligue nationale du handball féminin et le directeur technique national ont été chargés d’élaborer un calendrier des réunions consultatives avec les représentants et les entraineurs des clubs féminins concernant le reste de la saison actuelle et la formule de compétition pour le prochain exercice.

Par ailleurs, la proposition de la Direction Technique Nationale concernant la désignation du conseiller technique national, Imed Ben Yahia, en tant qu’entraineur de la sélection nationale juniors, a été validée.