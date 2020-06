Ligue des Champions d’Europe : la finale fixée au 23 août à Lisbonne

La finale de la Ligue des champions d’Europe de football (2019-2020), suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19), se jouera dimanche 23 août à Lisbonne, à l’issue d’un tournoi final inédit réunissant huit équipes dans la capitale portugaise à partir du 12 août, a annoncé l’Union européenne de football (UEFA) mercredi.

Un tournoi similaire aura lieu dans quatre stades d’Allemagne pour terminer la Ligue Europa, qui s’achèvera elle le 21 août, a indiqué l’instance européenne, à l’issue d’une réunion de son comité exécutif destinée à établir un nouveau calendrier après le report de toutes ses compétitions pour cause de pandémie.

Pour ce qui est de la Ligue des champions, les matches retour des huitièmes de finale encore à jouer (Bayern Munich-Chelsea, FC Barcelone-Naples, Juventus Turin-Lyon et Manchester City-Real Madrid) se tiendront les 7 et 8 août sur les terrains des équipes sensées recevoir.

Contraint de resserrer au maximum la compétition, l’UEFA a choisi pour la suite d’organiser un Final 8 qui se déroulera à Lisbonne dans les deux stades de Benfica (Stade de la Luz) et du Sporting (Stade José Alvalade).

Les quarts de finale, pour lesquels le PSG, Leipzig, l’Atlético Madrid et l’Atalanta Bergame sont d’ores et déjà qualifiés, auront lieu les 12, 13, 14 et 15 août, les demi-finales les 18 et 19 août et la finale, qui se déroulera dans le stade de Benfica, se disputera le 23 août.

Le principe est le même pour la Ligue Europa. Si les huitièmes de finale se dérouleront classiquement par matches aller-retour sur les terrains des équipes concernées, un Final 8 sera organisé en Allemagne du 10 au 21 août dans les stades de Cologne, Duisbourg, Geselkirchen et Düsseldorf, la finale devant se tenir à Cologne.

Enfin, la Ligue des champions féminine aura, elle aussi, droit à son Final 8. Organisé à San Sebastien et Bilbao, il se tiendra du 21 au 30 août avec, à aussi, le PSG et l’Olympique Lyonnais.