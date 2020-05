Covid19 – éducation : Un nouveau appel à projet pour soutenir la jeunesse

Un appel à projets pour soutenir la jeunesse en Méditerranée occidentale, notamment la Tunisie, dans les champs de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’insertion socio-économique, de la mobilité et de l’économie sociale et solidaire, a été lancé, par le Gouvernement de la Principauté de Monaco (Direction de la Coopération Internationale), le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (Délégation Interministérielle à la Méditerranée et Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats), en partenariat avec l’IECD (Institut européen de coopération et de développement).

Dans le contexte particulier de pandémie mondiale Covid19, l’appel à projets soutiendra les initiatives qui s’inscrivent dans une démarche d’accompagnement crise/post crise dans les thématiques retenues.

” Les organisations de la société civile en Tunisie, en Algérie, en Espagne, en France, en Italie, en Libye, à Malte, au Maroc, en Mauritanie, à Monaco et au Portugal sont invitées à soumettre leurs propositions en faveur de la jeunesse méditerranéenne”, lit-on dans un communiqué rendu public.

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer avant le dimanche 31 mai 2020 à minuit (heure de Paris), à ~aap@iecd.org.

Cet appel à projets, s’inscrit dans la dynamique du Sommet des deux rives et dans le cadre des ” Engagements pour une nouvelle ambition en Méditerranée ” pris par les ministres des Affaires étrangères des 10 pays du dialogue 5+5.