Tunisie : Entretien Saied-Fakhfakh sur la situation sanitaire dans le pays

Le président de la République Kais Saied a reçu ce mardi au palais de Carthage le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh.

La situation générale du pays, en particulier dans le domaine sanitaire et le suivi des décisions prises vendredi dernier par le Conseil de sécurité nationale relatives au confinement total ont été les principaux sujets abordés lors de l’entretien.

Le chef du gouvernement a informé le président de la République des décrets-lois édictés la semaine dernière et les projets de décrets-lois qui seront bientôt publiés pour faciliter le travail u gouvernement en ces circonstances que vit le pays et dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 et ses répercussions sur le double plan social et économique.