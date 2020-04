Elyes Fakhfakh rencontre des présidents des instances constitutionnelles indépendantes

La situation générale dans le pays et le rôle des instances constitutionnelles indépendantes dans contribution à l’effort national de lutte contre la pandémie chacune en fonction de sa spécialité et son domaine d’intervention ont été au centre de la réunion tenue, mardi, à Tunis, par le Chef du Gouvernement, Elyes Fakhfakh avec les présidents et représentants de ces instances.

Fakhfakh a rappelé, à cette occasion, que la lutte contre le coronavirus doit se faire dans le cadre du respect des mécanismes constitutionnels et juridiques afin de consacrer les acquis de l’Etat de droit et des institutions, selon un communiqué publié, par la Présidence du Gouvernement.

Il a également souligné, que pour faire face à la crise, il faut conjuguer les efforts et se concerter avec toutes les parties et les forces vives du pays pour soutenir le plan national de lutte contre le coronavirus.

Le chef du Gouvernement, a mis l’accent sur l’importance du rôle joué par les instances constitutionnelles indépendantes dans le contrôle et la concrétisation du processus démocratique et la consolidation des droits et libertés publiques et des acquis politiques, sociaux et économiques de la Tunisie.

Ont pris par à cette réunion, les présidents de l’Instance supérieure indépendante pour les élections(ISIE), de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), de l’Instance nationale de protection des données personnelles(INPDP), l’Instance nationale de prévention de la torture (INPT) et l’Instance des droits de l’homme (IDH) ainsi que le vice président de l’Instance d’accès à l’information et le ministre chargé des droits de l’Homme et de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, Ayachi Hammami.