Saccage et vol de véhicules du personnel soignant à Ben Arous : L’auteur présumé et ses deux complices arrêtés

Les premiers éléments de l’enquête sur le saccage et le vol de véhicules stationnés dans le parking du Centre de traumatologie et des grands brulés de Ben Arous, et appartenant aux soignants, ont montré l’implication de l’un des gardiens de l’hôpital dans cette affaire.

Dans une déclaration lundi, à l’agence TAP, le substitut du procureur de la République près le Tribunal de Ben Arous, a indiqué qu’après le visionnage des caméras de surveillance, l’auteur principal présumé de cet acte de vandalisme a été arrêté ainsi que deux autres individus, également impliqués dans cette affaire. “Il s’agit de deux éléments ayant déjà un casier judiciaire”.

Le substitut du procureur a ajouté que les trois individus ont été placés en garde à vue. “Le dossier de l’affaire a été transféré à la sous-direction des affaires criminelles d’El Gorjani pour la poursuite de l’enquête”.

Il a rappelé que 19 véhicules appartenant aux corps médical et paramédical et aux employés du Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous ont été vandalisés, dimanche à l’aube. Des biens personnels et des sommes d’argent ont été volés.