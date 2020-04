Ben Arous : Des voitures de cadres médicaux et paramédicaux saccagées

Les voitures d’un nombre de cadres médicaux et paramédicaux, exerçant au sein du centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, ont été saccagées et pillées, dimanche à l’aube.Le surveillant général de l’hôpital, Kais Bousaha, a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que des inconnus ont sauté par-dessus la clôture arrière du Centre, vers cinq heures et demie du matin, et se sont dirigés vers le parking, où ils ont brisé des vitres d’une quinzaine de voitures garées et ont volé des équipements et des documents, avant de prendre fuite.

Bousaha a fait savoir que la direction du Centre a contacté les services sécuritaires, qui se sont rendues sur place et ont ouvert une enquête sur l’incident.