Tunisie : Dialogue avec le gouvernement jeudi à l’ARP sur la situation générale du pays en lien avec la situation sanitaire actuelle

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tiendra, jeudi, au Bardo une séance plénière à partir de 9h30.

L’ordre du jour de la séance plénière comporte l’examen des mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité du travail de l’assemblée en plénière.

Un dialogue avec le gouvernement sur la situation générale du pays en lien avec la situation sanitaire actuelle est aussi prévu lors de la séance plénière.

La séance plénière initialement programmée pour mardi 24 mars au siège du parlement a été reportée à jeudi, à la demande du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, avait indiqué l’ARP en début de semaine.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le service de presse de l’ARP explique qu’en application de la mesure de confinement total et en prévention contre le Coronavirus et la garantie de la sécurité des visiteurs au Parlement, tous les médias pourront suivre les travaux de la plénière en direct sur la Télévision nationale et sur le site Web via la chaine Youtube de l’assemblée à l’adresse suivante https://bit.ly/2WHiDOa

Cette decision, précise-t-on de même source, a été prise en coordination avec les structures professionnelles des journalistes.

L’ARP a indiqué, mardi, que les structures du parlement assureront un service minimum et les travaux jugés urgents du 23 mars au 4 avril.