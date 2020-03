Tunisie – Alerte météo : Des pluies orageuses et localement importantes attendues

Le temps sera marqué à partir de cet après-midi, par une baisse des température et des vents forts qui souffleront en rafales sur les régions côtières et sur le sud avec des vitesses variant entre 60 et 80 km/h et atteignant temporairement 100 km/h. Ils seront accompagnés des phénomènes locaux de sable, alerte, mardi, l’Institut National de Météorologie.

Des pluies temporairement orageuses sont également, prévues sur la plupart des régions et seront intenses et en quantités localement importantes durant la nuit sur le nord et le centre avec des cumuls variant entre 30 et 50 millimètres et atteignant localement 70 millimètres notamment, durant la journée de demain Mercredi 25 Mars 2020, avec chutes de grêle par endroits.

Une baisse des températures sera remarquable notamment demain. Les maximales seront comprises entre 08 et 13°C sur le nord et le centre, ne dépassant pas 06°C sur les hauteurs Ouest et entre 12 et 17°C sur le sud. Des chutes de neige sont attendues sur les hauteurs dépassant les 700 mètres.