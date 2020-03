Ligue des champions (quarts de finale retour) : L’Espérance de Tunis n’ira pas en demi-finales

L’Espérance de Tunis, double tenant du titre, a battu la formation égyptienne de Zamalek (1-0) mais n’ira pas en demi-finales de la Ligue des champions, sa défaite au match aller lui a coûté très cher, ce vendredi à Radès à l’issue des quarts de finale retour.

Les supporters sang et or venus en grands nombres pour soutenir leur équipe, s’attendaient à un sursaut d’orgueil après le revers du match aller (1-3), mais la chance ne fut pas au rendez-vous: les espérantistes n’ont pas réussi à renverser la vapeur et ne poursuivront pas leur parcours en vue d’un troisième sacre d’affilée.

L’équipe a bien négocié le match, mais la victoire était insuffisante pour atteindre son ojectif.

Démunie de plusieurs de ses titulaires et en l’absence du duo Mouine Chaabani-Majdi Traoui, suspendus, et remplacé par Kamel Kolsi sur le banc, la formation sang et or entamait de la plus belle des manières la rencontre en obtenant dès la 4e minute un penalty suite à une main de Mahmoud Alae dans la surface. Bilel Bensaha se chargea de la transformer ouvrant le score pour les siens à la 5e minute.

Un senario idéal qui revigorait les Espérantistes, frustrés par le résultat du match aller (1-3) et les sanctions que leur as infligé la CAF à la veille de la rencontre.

Avec une bonne organisation en milieu et une bonne couverture en défense, les sang et or empêchaient les Egyptiens de construire leur jeu et d’aller menacer les bois de Ben Cherifia. Ils trouvaient toutefois beaucoup de difficultés en attaque et cherchaient déséspérément des brèches pour transpercer la défense adverse.

Malgré une légère domination de l’équipe de Bab Souika, le jeu se limitait dans le milieu du terrain et les occasions des deux côtés se faisaient très rares.

Au retour des vestiaires, les sang et or mettaient beaucoup plus de pression sur les hommes de Patrice Carteron, se créant une première occasion par Hamdou El Houni dont la frappe est passée au-dessus de la transversale(49). L’attaquant libyen a failli même surprendre le gardien égyptien Abou Gabal à la 70e, mais ce dernier sauve ses bois in extremis.

Entre-temps, les Egyptiens se montraient dangereux suite à un tir puissant de Achraf Bencharki (61) mais Ben Cherifia était vigilant.

A l’approche de la fin du match, les Zamalkaouis jusque-là qualifiés, géraient confortablement le jeu face à des espérantistes inlassables mais sans solutions. Les multiples changements opérés en fin de match par le staff technique avec l’entrée de Mohamed Ali Ben Hammouda à la place de Fédi Ben Choug, de Mohamed Ali Sghaier à la place de Kuame Bonsu et de Abderrahmane Meziane à la place de Ouattara, s’avéraient infructueux.

Les Egyptiens iront finalement en demi-finales où ils seront opposés soit au Raja de Casablanca ou au TP Mazembe qui s’affronteront demain à 14h00.

Formation des équipes

Espérance de Tunis:

Moez Ben Chrifia, Iheb Mbarki, Houcine Errabii, Mohamed Ali Yacoubi, Abdelkader Badrane, Fousseini Coulibaly, Kuame Bonsu (Mohamed Seghaier 83), Fédi Ben Choug (Mohamed Ben Hammouda 66), Bilel Ben Saha, Ibrahima Ouattara (Abderrahmane Meziane 71), Hamdou Elhouni.

Zamalek :

Mohamed Abou Gabal, Tarek Hamed, Mahmoud Alae Ibrahim, Hazem Imam, Youssef Obama (Mohamed Hassan 87), Ferjani Sassi, Mostafa Abdallah (Kassongo 75), Mohamed Abouzeid, Achraf Bencharki, Ahmed Sayed (Mohamed Abdelhamid 90), Mahmoud Attia.