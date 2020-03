Tunisie : Al Massar appelle à un débat sociétal sur l’amendement de la loi électorale

Le parti Al Massar a, à nouveau, appelé lundi l’amendement de la loi électorale et de la loi sur l’Instance électorale (ISIE) dans le cadre d’une approche globale garantissant la transparence et l’intégrité des élection et permettant la montée d’une majorité homogène capable de gouverner et d’une opposition effective pouvant créer l’équilibre requis au sein du parlement.

Dans une déclaration à l’issue de la réunion de son bureau politique, le parti a appelé à l’urgence d’ouvrir un débat sociétal sur “ces questions décisives” et de trouer un accord sur le système électoral le plus approprié. Un système capable d’immuniser le processus démocratique et de garantir l’alternance pacifique au pouvoir.

Le bureau politique d’Al Massar se félicite de la formation du gouvernement après un processus difficile.

Il a rappelé sa position en faveur d’une équipe gouvernementale réduite basée sur la compétence et conduite par une personnalité capable de répondre aux attentes des Tunisiens et aux objectifs de la révolution.

Et d’ajouter que les écueils ayant marqué le processus de formation du gouvernement ne sont autre que la résultante du système électoral qui a donné lieu à un parlement éparpillé et désuni.

Al Massar ajoute que ce gouvernement poursuit les mêmes erreurs commises par les gouvernements précédents en se présentant sans projet politique clair et en se contentant de formuler des intentions vagues sur son plan d’action.

Le gouvernement Fakhfakh est appelé à se pencher sur les dossiers pressant dont en particulier la santé, les moyens de transport, le pouvoir d’achat, le chômage et la précarité économique…, selon la même source qui évoque aussi le dossier libyen et ses répercussions directes sur la Tunisie.