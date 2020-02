Tunisie – Elimination de terroristes : Saied se rend au ministère de la Défense

Le président de la République et le commandant en chef des forces armées Kais Saied, s’est rendu mercredi au siège du ministère de la Défense nationale et a rencontré le ministre de la Défense par intérim Mohammed Karim Al-Jamoussi et des membres du Conseil suprême des armées.

Selon le communiqué du ministère de la Défense, la visite vise à évaluer les efforts des formations militaires du corps des forces spéciales suite à l’élimination de deux éléments terroristes mardi à Kasserine en coordination avec l’unité de la garde nationale.

Saied a remercié tous les officiers, sous-officiers et militaires, les appelant à continuer à travailler dans le même esprit de patriotisme et de détermination inébranlable et à être vigilants face aux menaces à l’intérieur du pays et à l’étranger afin de défendre la sécurité nationale et de sauvegarder sa souveraineté.