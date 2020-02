Ligue 2 (14e journée) : Résultats partiels et classement

Résultats partiels et classement à l’issue des rencontres de la 14e journée de la Ligue 2 de football professionnel disputées samedi:

Poule A

Samedi 22 février

A Zarzis :

ES Zarzis – CS Msaken 0-0

A Sfax 2 mars:

Sfax RS – O. Sidi Bouzid 1-0

A Sebikha:

AS Sébikha – O. Béja 0-1

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – ES Radès 0-0

A Ben Arous :

SC Ben Arous – AS Gabès 2-1

A Ariana (à huis clos):

AS Ariana – CO Médenine 0-3

Classement Pts J

1. Olympique de Béja 29 14

2. Sfax RS 26 14

3. EO Sidi Bouzid 25 14

4. ES Zarzis 21 14

5. SC Ben Arous 21 14

6. AS Gabès 19 14

-. AS Sebikha 19 14

-. CO Médenine 19 14

9. CS Msaken 18 14

10. ES Radès 16 14

11. SA Menzel Bourguiba 11 14

12. AS Ariana 4 14

Reste à jouer

Poule B

Dimanche 23 février:

A Djerba Houm Souk :

AS Djerba – SS Sfaxien arb: Mahmoud Ksia

A Bouchemma :

S. Gabésien – CS M.Bouzelfa arb: Walid Mansri

A Kasserine :

AS Kasserine – AS Oued Ellil arb : Hamza Jaied

A Hammam-Sousse :

ES Ham.Sousse – AS Réjiche arb: Bilel Rezgui

A Jendouba :

Jendouba Sport – EGS Gafsa arb: Majdi Belhaj Ali

A La Marsa :

AS Marsa – ES Jerba arb: Khaled Gouider