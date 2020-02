Vers la signature d’un accord de partenariat entre le ministère de l’Enseignement supérieur et l’organisation “Global Ethics”

La coopération entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’organisation “Global Ethics” spécialisée dans le domaine de l’éthique universitaire, de la formation et de l’échange d’expériences, a été au centre d’une réunion tenue hier, vendredi, à tunis entre le chef du cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maher Kassab et le président fondateur de Global Ethics, Christoph Stueckelberger.

Les deux parties ont convenu, lors de cette réunion, de préparer un projet d’accord de partenariat axé sur le programme de renforcement des capacités dans ce domaine au profit des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des administrateurs.

” Global Ethics “, qui est l’une des structures consultatives du Conseil économique et social des Nations Unies, a pour objectif de consolider les valeurs éthiques dans le système d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au niveau des institutions, des directions, du corps enseignants et des étudiants.

Selon cette organisation, la formation des futurs cadres sur les valeurs morales dans le système universitaire est le moyen le plus sûr pour construire une société juste, cohésive et pacifique.