Ligue 1 (14e j) – CS Sfaxien-US Monastir : un choc pour la 2e place

Le match CS Sfaxien-US Monastir sera le match choc de la première journée retour de la Ligue 1 du football professionnel, prévue ce week-end et marquée par un petit derby intéressant entre le Stade Tunisien et le Club Africain.

Le dauphin monastirien (28 points) sera en déplacement chez le CS Sfaxien, troisième (25 points) avec l’ambition de se rattraper après son revers à Radès face au leader espérantiste (37 points) concédé mercredi dernier, et de conserver sa deuxième place.

De son côté, le club de la capitale du sud tentera de renouer avec la victoire après son match nul face à l’Etoile du Sahel (1-1), en match en retard de la 10e journée, pour prendre sa revanche du match aller (1-2) et retrouver la place de dauphin.

Dans le petit derby de la capitale qui se jouera au stade Ennaifer au Bardo, le Stade Tunisien (4e, 24 points) tachera de profiter de l’avantage du terrain pour monter sur le podium tout espérant un faux-pas ou un match nul des Sfaxiens à domicile.

Quant aux visiteurs clubistes, invincibles depuis le derby perdu face à l’Espérance de Tunis, ils tenteront de rentrer sur une note positive qui leur permettrait de monter eux aussi sur le podium, en cas d’une contre-performance des Sfaxiens.

Dans le match des extrêmes, l’Espérance de Tunis qui vient de creuser l’écart en tête du classement à la faveur de son dernier succès face à l’US Monastir (1-0), accueillera dimanche à Radès l’US Tataouine, lanterne rouge (8 points), avec l’intention de conforter son leadership. Une mission qui semble à la portée des protégés de Mouine Chaabani même si les visiteurs restent capables de surprendre, d’autant qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur, avec ce début de deuxième phase.

Samedi, en ouverture de la 14e journée, l’Etoile du Sahel (6e, 19 points) offrira l’hospitalité au CS Chebba (14 points), dans une mission qui parait dans les cordes des hommes de l’Espagnol Juan Carlos Garrido qui visent une bien meilleure position. Mais la vigilance est de mise face aux nouveaux promus conduits par Bertrand Marchand dont l’objectif est de conserver leur place parmi l’élite.

L’autre match programmé samedi, verra le CA Bizertin, en panne de résultat ces dernières journées (11e, 11 points), se rendre à Hammam-lif avec l’espoir de décrocher son premier succès sous la houlette de son nouvel entraineur Sofiène Hidoussi, qui vient de remplacer Skander Kasri. Autant dire que la mission du nouveau coach ne sera pas de tout repos face à un adversaire à la recherche de son troisième succès de la saison pour quitter l’avant-dernière place du tableau (9 points).

L’ES Metlaoui qui partage le même nombre de points avec le CS Hammam-lif, sera à son tour en déplacement périlleux dimanche à Ben Guerdane, où ils tentera de rentrer avec les moindres dégâts pour prendre une bouffée d’oxygène. L’équipe de la place (7e, 18 points) est donc avertie, si elle entend conserver sa place dans le ventre mou du tableau.

A Soliman, les locaux (8e, 14 points) offriront l’hospitalité à la JS Kairouan qui les talonne de deux points (10e, 12 points), dans un match dont l’enjeu principal est de se bien placer en milieu du tableau.

Le programme

Samedi 8 février :

A Hammam-lif (14h00):

CS Hammam-lif – CA Bizertin

A Hammam-Sousse (14h00, à huis clos):

Etoile du Sahel – CS Chebba

Dimanche 9 février :

A Ben Guerdane (14h00):

US Ben Guerdane – ES Metaloui

A Sfax (14h00):

CS Sfaxien – US Monastir

A Soliman (14h00):

AS Soliman – JS Kairouan

Au Bardo (14h00):

S.Tunisien – C.Africain

A Radès (16h00):

Espérance de Tunis – US Tataouine