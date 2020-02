Ligue 1 : L’Espérance termine la phase aller avec une 12e victoire devant l’US Monastir (1-0)

L’Esperance Sportive de Tunis a consolidé son leadership du championnat de la Ligue 1, en battant le dauphin, l’US Monastir 1-0, en match en retard de la 11e journée, disputé mercredi après-midi au stade Olympique de Radès.

Le but a été marqué par l’ivoirien Ibrahim Ouattara sur un corner du libyen Hamdou Houni à la 20e minute.

C’est la 12e victoire contre un nul des sang et or, qui terminent la phase aller avec 37 points à 9 longueurs d’avance sur leurs adversaires du jour qui enregistrent leur première défaite de la saison (28 pts).

Mardi, le CS Sfaxien s’est installé seul à la 3e place en faisant match nul (1-1) avec l’Etoile Sportive du Sahel, dans le clasico en retard de la 10e journée joué au stade olympique d’El Menzah à huis clos.

L’Etoile a ouvert le score à la 19e sur un pénalty suite à une main de Walid Karoui, transformé par Hamza lahmar et le CS Sfaxien a égalisé à la 30e par Aymen Harzi.

Le CS Sfaxien qui partageait la troisième place avec le Stade Tunisien s’es installé seul sur le podium (25 points) tandis que l’Etoile reste 6e (19 points).

La 14e journée (1ère journée aller) note-t-on, se jouera samedi 8 et dimanche 9 mars courant.

Résultats

Mercredi (11e journée retard)

A Radès:

Espérance ST

US Monastir

joué mardi (10e journée retard)

A El Menzah

Etoile du Sahel 1 Hamza Lahmar (sp 19)

CS Sfaxien 1 Hamen Harzi (30′)

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. Espérance ST 37 13 12 1 0 28 6 +22

2. US Monastir 28 13 9 4 1 19 6 +13

3. CS Sfaxien 25 13 8 1 4 17 12 +5

4. Stade Tunisien 24 13 7 3 3 16 10 +6

5. Club Africain 23 13 9 2 2 19 4 +15

6. ES Sahel 19 13 5 4 4 15 11 +4

7 . US Ben Guerdane 18 13 5 3 5 14 17 -3

8. AS Soliman 14 13 4 2 7 14 16 -2

-. CS Chebba 14 13 4 2 7 14 19 -5

10. JS Kairouan 12 13 4 0 9 12 25 -13

11. CA Bizertin 11 13 3 2 8 12 24 -12

12. ES Metlaoui 9 13 2 3 8 6 14 -8

-. CS Hammam-Lif 9 13 2 3 8 10 22 -12

14. US Tataouine 8 13 2 2 9 6 16 -10