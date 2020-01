Tunsie : Les propriétaires des taxis individuels observeront jeudi prochain un sit-in

La chambre syndicale nationale des propriétaires des taxis individuels observera, jeudi, un sit-in de protestation devant le ministère du Transport, pour revendiquer la concrétisation des engagements pris par les autorités de tutelles.

Dans un communiqué publié, lundi par l’UTICA, la chambre syndicale explique son mouvement de protestation par ” le refus du ministère du transport de tenir les engagements pris conformément au procès-verbal signé par le ministre du transport, le président de l’UTICA et le représentant de la Fédération Nationale du Transport “.

La décision d’observer ce mouvement de protestation a été prise à l’issue de la réunion du bureau exécutif de la chambre syndicale nationale des propriétaires des taxis individuels, tenue le 22 janvier 2020, précise la même source.

Et de rappeler que l’annulation de la grève d’avril 2019, intervient à l’issue de la réunion tenue le 07 avril 2019 au siège du ministère du transport et au cours de laquelle les deux parties ont pris plusieurs décisions relatives, notamment, à l’augmentation des tarifs du transport irrégulier de 8% à partir de 2020 et le rééchelonnement des dettes contractées auprès de la Banque tunisienne de solidarité et de la CNRPS (Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale).