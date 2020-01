Ligue 1 : L’Espérance remporte le derby tunisois et s’empare de la tête du classement

L’Espérance de Tunis a remporté le derby de la capitale face au Club Africain (2-1), disputé dimanche au stade olympique de Radès pour le compte de la 9e journée de la Ligue 1 du football professionnel, s’emparant du coup de la tête du classement.

Les sang et or qui comptent encore deux autres matches en retard à disputer, prennent à la faveur de ce 10e succès de la saison, la première place du tableau avec 31 points, à 3 longueurs d’avance sur l’US Monastir, désormais deuxième, tandis que la formation clubiste qui concède sa deuxième défaite de la saison, conserve sa 5e place avec 23 unités.

Après un début équilibré, le match a connu un premier tournant suite à un penalty transformé par Taha Yassine Khenissi (29) en faveur des sang et or. Le penalty sifflé par l’arbitre camerounais Alioum Néant suite à une faute de Ben Saha dans la surface, a coûté l’expulsion de Adem Taous pour deuxième avertissement (28).

Réduit à dix, les protégés de Lassaad Dridi trouvaient toutefois la faille, en égalisant à la 42e par Fakhreddine Jaziri suite à un corner tiré par Wissem Yahia, repris de la tête par Bassirou Compaore.

Profitant de leur supériorité numérique, les hommes de Mouine Chaabani dominaient la majorité de la seconde période, menacant à maintes reprises la cage de Atef Dekhili qui s’est illustré face à la tentative de Iheb Mbarki (57), au coup franc de Bilel Ben Saha et notamment au dangereux retourné accrobatique de Abdelkader Badrane (73).

Privée pourtant d’un penalty non sifflé par l’arbitre camerounais suite à une faute de Hamza Agrebi, l’équipe de Bab Souika poursuivait son pressing qui a fini par payer. Fousseiny Coulibaly, seul au second poteau, reprend un centre de Hamdou El Houni pour envoyer le ballon au fond des filets (82e), permettant aux siens de remporter finalement une victoire bien méritée (2-1).

Les résultats:

Match en retard

9e journée :

A Radès :

Espérance de Tunis – Club Africain

Buts:

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. Espérance ST 31 11 10 1 0 25 5 +20

2. US Monastir 28 12 8 4 0 19 5 +14

3. CS Sfaxien 24 12 8 0 4 16 11 +5

. Stade Tunisien 24 13 7 3 3 16 10 +6

5. Club Africain 23 13 9 2 2 19 4 +15

6. ES Sahel 18 12 5 3 4 14 10 +4

. US Ben Guerdane 18 13 5 3 5 14 17 -3

8. AS Soliman 14 13 4 2 7 14 16 -2

-. CS Chebba 14 12 4 2 6 13 17 -4

10. JS Kairouan 12 13 4 0 9 12 25 -13

11. CA Bizertin 11 13 3 2 8 12 24 -12

12. ES Metlaoui 9 13 2 3 8 6 14 -8

-. CS Hammam-Lif 9 13 2 3 8 10 22 -12

14. US Tataouine 8 13 2 2 9 6 16 -10