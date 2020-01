Monastir : formation au profit des cadres de l’enfance contre la violence faite aux enfants

Le commissariat régional aux affaires de la femme, de la famille et de l’enfance à Monastir a organisé, mercredi à Ksar Hellal, une formation sur la lutte contre la violence faite au profit de 34 directeurs et animateurs des clubs publics pour enfants.

D’autres cadres de l’enfance dans la région bénéficieront de ce programme de formation qui s’étend sur toute l’année et s’inscrit dans le cadre de la diffusion de la culture de la protection de l’enfant et de ses droits.

“La formation est axée sur la sensibilisation des cadres de l’enfance sur les impacts de la violence (physique, psychique, sexuelle,…) sur la santé de l’enfant et son intégrité physique et psychique”, a précisé Naceur Ben Halima, inspecteur dans le secteur de la jeunesse et de l’enfance, ajoutant que dans plusieurs cas, les enfants agressés ou violentés risquent d’avoir des troubles psychiques.

La formation comprend également des solutions et des comportements à suivre par les cadres éducatifs afin de sensibiliser les enfants sur les moyens de se protéger et de les encourager à faire divers activités tels que le théâtre, le cinéma et l’expression corporelle, le sport,…