Ligue 1 (7e j/retard) : L’Espérance bat l’Etoile du Sahel 1-0 et rejoint la tête du tableau

L’Espérance de Tunis a rejoint la tête du classement de la Ligue 1 du football grâce à sa victoire aux dépens de l’Etoile du Sahel (1-0), dans le classico de la 7e journée disputé mercredi à Radès, dans le cadre de la mise à jour du calendrier.

Les sang et or qui ont dominé la majeure partie de la première période, ont ouvert le score à la 32e grâce à un but de Hamdou El Houni, en reprenant un coup franc bien tiré par Bilel Ben Saha.

En seconde période, les étoilés ont mieux géré le jeu mais ne sont pas parvenenus à égaliser.

A la faveur de ce succès, l’équipe espérantiste partage la première place du tableau avec l’US Monastir (28 points chacune) avec un meilleur goal difference, sachant qu’il lui reste trois matches en retard à disputer dont le derby de la capitale qui l’opposera ce dimanche au Club Africain (13h00 à Radès).

De son côté, la formation étoilée qui compte également un match en moins, partage toujours la 6e position avec l’US Ben Guerdane (16 points chacun).

La rencontre a été dirigée par l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema.

Match en retard

7e journée :

A Radès :

Espérance de Tunis – Etoile du Sahel

But:

Espérance de Tunis : Hamdou El Houni (32)

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. Espérance ST 28 10 9 1 0 23 4 +19

. US Monastir 28 12 8 4 0 19 5 +14

3. CS Sfaxien 24 12 8 0 4 16 11 +5

. Stade Tunisien 24 13 7 3 3 16 10 +6

5. Club Africain 23 12 9 2 1 18 2 +16

6. ES Sahel 18 12 5 3 4 14 10 +4

. US Ben Guerdane 18 13 5 3 5 14 17 -3

8. AS Soliman 14 13 4 2 7 14 16 -2

-. CS Chebba 14 12 4 2 6 13 17 -4

10. JS Kairouan 12 13 4 0 9 12 25 -13

11. CA Bizertin 11 13 3 2 8 12 24 -12

12. ES Metlaoui 9 13 2 3 8 6 14 -8

-. CS Hammam-Lif 9 13 2 3 8 10 22 -12

14. US Tataouine 8 13 2 2 9 6 16 -10