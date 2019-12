Tunisie : Quelque 2587 infractions relevées et destruction de 97 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation

les équipes de contrôle sanitaire relevant du ministère de la Santé, ont effectué, jusqu’au 30 décembre 2019, plus de 10870 visites d’inspection dans des commerces de confection et de vente de pâtisseries et de viande de volaille. Ces visites ont permis de relever 2587 infractions, avec proposition à la fermeture de 89 commerces pour non respect des conditions d’hygiène, et la destruction de 97 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, indique un communiqué publié mardi par le ministère de la Santé.

Les produits alimentaires impropres à la consommation consistent selon le communiqué, en 5 tonnes de pâtisseries, 4 tonnes de viande de volaille, 88 tonnes de produits alimentaires divers, outre 700 ustensiles de cuisine non réservés à contenir des produits alimentaires.

Le Ministère de la Santé informe le grand public que ses équipes continueront à mener ces visites d’inspection aux commerces d’alimentation pendant les fêtes de fin d’année, dont notamment les commerces spécialisés dans la confection et la vente de pâtisseries, ainsi que ceux spécialisés dans le stockage et la distribution de la viande de volaille, indique la même source.

Le travail des équipes d’inspection sanitaires se focalisera, sur la lutte contre certaines pratiques qui contreviennent aux conditions d’hygiène, “par la saisie et la destruction des produits alimentaires impropres à la consommation, destinées à la vente à la veille du nouvel an”, informe le communiqué. “Cette campagne intervient dans le cadre de la prévention des maladies et des intoxications alimentaires pouvant survenir à l’occasion des fêtes de fins d’années”, ajoute la même source.

Le ministère de la Santé a également appelé à la nécessité d’acquérir les pâtisseries, la viande de volaille et autres denrées alimentaires auprès des commerces destinés à cette fin, qui remplissent les conditions d’hygiène de base et qui sont soumis au contrôle sanitaire permanent. Le ministère met en garde, par la même occasion, contre l’achat des denrées alimentaires d’origine inconnue ou proposées à la vente d’une manière anarchique.