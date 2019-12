Tunisie : Colloque à Kasserine sur la protection des enfants des dangers des réseaux sociaux

Un colloque régional a été organisé, mercredi, au gouvernorat de Kasserine autour de “la protection des enfants des dangers des réseaux sociaux”.

Cette rencontre, tenue à l’initiative de l’Association “Yosr développement” en coopération avec le commissariat de la femme, de la famille et de l’enfance, vise à rationaliser l’utilisation des réseaux sociaux par l’enfant et la famille en vue de minimiser les risques et impacts sur ces catégories.

Parmi ces dangers figurent le suicide dû à la dépendance des enfants aux jeux-vidéos, l’abandon scolaire, l’addiction et la désintégration familiale.

Tijani Harhouri, chef de service de l’inspection et de la formation au sein du commissariat régional des affaires de la femme à Kasserine, a souligné l’importance d’intensifier les campagnes de sensibilisation sur les risques des réseaux sociaux et la création d’activités et programmes culturels incitatifs aux enfants.