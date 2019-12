Tunisie : Le bilan de l’accident de Amdoun porté à 30 morts et 16 blessés

La ministre de la santé par intérim, Sonia Becheikh, a annoncé mercredi que le bilan de l’accident de Amdoun, survenu le 1er décembre 2019 entre Snoussi à Aïn Draham (Gouvernorat de Jendouba) et Amdoun (gouvernorat de Béja) a été porté à 30 morts et 16 blessés.

Lors d’une séance plénière organisée au parlement pour examiner les causes de cet accident, la ministre a indiqué que 22 personnes sont décédées sur les lieux de l’accident tandis que les 12 autres sont morts dans les hôpitaux de Béja (6) et de la capitale. La dernière victime est décédée mardi dernier à l’institut de neurologie de la Rabta.

Pour ce qui est des blessés dont le nombre s’élève à 16 personnes, 9 d’entre eux ont quitté les hôpitaux tandis que les 7 autres sont actuellement sous surveillance médicale. Trois d’entre eux, s’apprêtent à rentrer chez eux dans les prochains jours.

Par ailleurs, la ministre a passé en revue les principales mesures prises par son département depuis la réception des premières informations préliminaires concernant l’accident à 11h55 minutes. ” Un plan d’urgence a été immédiatement lancé et tous les hôpitaux ont été informés pour se préparer à accueillir les victimes outre l’envoi de 28 ambulances sur les lieux, sans compter celles de la protection civile “, a-t-elle précisé indiquant que même la banque du sang et le service de médecine légale ont été immédiatement informés.

Elle a, en outre, indiqué que compte tenu de la gravité de l’accident, les victimes ont été placés dans des services spécialisés à l’hôpital Charles Nicolle (8 dont 1 est mort) au centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous (5) et à l’hôpital la Rabta (2), à l’hôpital universitaire de la Marsa, à l’Institut Kassab (1), à l’Institut national de neurologie à la Rabta (1) et à l’hôpital militaire de Tunis (1).

A noter que le bus transportait des jeunes âgés entre 20 et 30 ans et qui étaient en excursion.