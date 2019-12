Tunisie : La HAICA décide de retirer la licence de création et d’exploitation des radios associatives Regueb Révolution et Kasserine FM

Le conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a décidé de retirer la licence de création et d’exploitation des radios associatives Regueb Revolution et Kasserine FM, leurs programmes ayant été interrompu depuis plus de 90 jours, sans en justifier les raisons, selon deux communiqués publiés vendredi par l’instance.

Le conseil de la HAICA avait décidé, lors de sa réunion du 2 décembre dernier, de retirer la licence de création et d’exploitation de la radio associative attribuée à Regueb Révolution et l’annulation de sa convention conclue le 11 décembre 2014 avec l’association “Liberté et développement”.

Le 3 décembre dernier, le conseil de la HAICA a également décidé de retirer la licence de création et d’exploitation de la radio associative attribuée à radio Kasserine FM et l’annulation de sa convention avec l’association “Chaâmbi pour la promotion de la culture numérique et les multimédias à Kasserine” datée du 11 décembre 2014.

La HAICA explique que les deux décisions sont prises en application aux dispositions de l’article 15 du Cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de radio associative.