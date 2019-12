Gafsa : prévention du tabagisme

Une manifestation de prévention et de sensibilisation des effets néfastes du tabagisme a été organisée, mercredi, à Gafsa.

Elle est tenue à l’initiative de la direction régionale des affaires religieuses à Gafsa, en collaboration avec plusieurs associations.

L’objectif est d’informer le public notamment les enfants et les jeunes sur les risques du tabagisme qui accroit le risque d’atteinte de maladies et problèmes de santé et demeure la principale cause de décès dans le monde.

Au programme de cette manifestation, placée sous le slogan “enfants et jeunes contre le tabagisme”, comprend la diffusion d’un court métrage sur les dangers du tabagisme ainsi que la présentation d’interventions sur la cause de tabagisme et la lutte contre ce fléau.

Selon Nahla Akrmi, sociologue, le taux des fumeurs parmi la catégorie des jeunes âgés entre 15 et 18 ans a atteint 47 % ces dernières années, un taux alarmant et susceptible de s’accroitre en milieu scolaire.

Elle a appelé à la nécessité de redoubler les efforts de toutes les parties pour prévenir en particulier les adolescents sur les conséquences du tabagisme.