Ligue 1 (10e journée) : l’US Monastir s’empare seule de la tête’ du classement

L’US Monastir s’est emparée seule du leadership du championnat de la ligue 1, grace à sa victoire sur le CA Bizertin (2-0), dimanche au stade ben jannet dans la deuxième partie de la 10eme journée.

Anthony Okupo a ouvert le socre à la 39′ et Houssem Tka a doublé la marque permettant aux usémistes de s’installer à la première place à trois longeurs d’avance du CS Sfaxien qui disputera le classico face à l’Etoile du Sahel à une date qui sera fixée ultérieurement.

La formation nordiste de son coté reste à la 9e place avec 19 points.

Au Bardo le Stade Tunisien a été accroché par l’US Ben Guerdane (1-1).

Le compteur ne s’est ouvert qu’en fin de match lorsque Guy Mbenza a donné l’avantage aux stadistes (80′) mais cinq minutes après, Walid Hosni a été malchanceux et a inscrit le but de l’égalisation de l’US Ben Guerdane qui conserve sa quatrième place (17 points) a seulement un point de retard sur le club Africain qui est monté samedi sur le podium grâce à sa victoire face à l’AS Soliman (2-0).

Le Stade Tunisien est sixième avec 15 points.

Dans le bas du tableau la JS Kairouan respire un peu après avoir arraché son troisième succès de la saison sur le terrain du CS Hammam-lif (2-1).

les Aghlabides ont ouvert le score à la 22 e par Raidah Frioui avant de doubler la marque à la 89′ par Benjamin Baturo et les Verts ont réduit le score dans le temps additionnel par Rabii Bouzid (90+4)

La JS Kairouan grimpe d’une place (10e/9 points) avec trois longeurs d’avance sur son adversaire du jour (12e/6 points).

Deux matches manquent encore à cette 10e journée , CS Chebba-Espérance de Tunis et Etoile du Sahel-CS Sfaxien reportés à une date ultérieure en raison de la participation de l’Esperance et de l’Etoile du Sahel à la première journéé de la phase de groupes de la ligue des champions d’Afrique.

Dimanche 1er décembre

Au Bardo :

Stade Tunisien 1 Guy Mbenza (80),

US Ben Guerdane 1 Walid Hosni (85 csc)

A Monastir :

US Monastir 2 Anthony Okupo 39′, Houssem Tka 80)

CA Bizertin 0

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif 1 Rabii Bouzid (90+4)

JS Kairouan 2 Riadh Frioui (22′) Benjamin Baturo (89 )

joués samedi 30 novembre

A Mdhilla :

ES Metlaoui 1 Imed Meniaoui (16 sp)

US Tataouine 0

ES Metlaoui :

A Radès :

Club Africain 2

AS Soliman 0 Yassine Chammakhi (57), Bassirou Compaore (68)

NB : Les matches CS Chebba-Espérance de Tunis et Etoile du Sahel-CS Sfaxien sont reportés à une date ultérieure.

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 24 10 7 3 0 17 5 +12

2. CS Sfaxien 21 9 7 0 2 13 8 +5

3. Club Africain 18 9 8 0 1 16 1 +15

4. US Ben Guerdane 17 10 5 2 3 13 12 +1

5. Espérance ST 16 6 5 1 0 12 2 +10

6. Stade Tunisien 15 10 4 3 3 9 8 +1

7. ES Sahel 14 7 4 2 1 8 4 +4

8. CS Chebba 11 9 3 2 4 8 10 -2

9. CA Bizertin 10 10 3 1 6 10 18 -8

10. JS Kairouan 9 10 3 0 7 8 17 -9

11. AS Soliman 7 9 2 1 6 9 13 -4

12. CS Hammam-Lif 6 10 1 3 6 8 15 -7

13. ES Metlaoui 5 9 1 2 6 3 10 -7

14. US Tataouine 2 10 0 2 8 2 13 -11