Ligue 1 (10e journée) : une journée tronquée, avec US Monastir-CA Bizertin à l’affiche

Les matches Club Africain-AS Soliman et ES Metlaoui-US Tataouine seront à l’ouverture de la 10e journée la Ligue 1 du football professionnel, qui se poursuivra dimanche avec une affiche opposant le leader monastirien au CA Bizertin (10e).

La journée est tronquée des deux rencontres CS Chebba-Espérance de Tunis et Etoile du Sahel-CS Sfaxien, reportées à une date ultérieure, en raison des engagements des représentants sang et or et étoilés en Ligue des champions d’Afrique.

A Radès, le Club Africain (15e, -1 match) accueillera le promu, AS Soliman (10e, 7 points) avec l’intention de décrocher un 8e succès qui conforterait sa place parmi le peloton de tête. Une occasion aussi pour les protégés de Lassaad Dridi de continuer leur série de 4 victoires de suite et de confirmer leur statut de deuxième meilleure attaque (14 buts marqués) et de meilleure défense (1 but encaissés).

Les nouveaux promus eux tenteront de rééditer leur dernière performance face au Stade Tunisien (2-0) pour se mettre complètement à l’abri avant la fin de la première phase.

A Mdhilla, l’ES Metlaoui recevra son co-locataire de la dernière place, avec l’espoir chacun de remporter son premier succès de la saison. Si les locaux partent favoris sur leur propre pelouse d’autant qu’il comptent deux matches en moins, les visiteurs, dirigés par Anis El-Baz après le départ l’entraineur Khaled Ben Yahia, semblent bien déterminés à relever le défi pour rentrer avec les moindres dégâts.

Dimanche, l’US Monastir, co-leader avec le CS Sfaxien (21 points), offrira l’hospitalité au CA Bizertin (9e, 10 points) tout en veillant à préserver son invicibilité pour conforter son leadership. Il aura néanmoins en face une équipe bizertine bien déterminée à aligner un deuxième succès de suite sous la conduite de son nouvel entraineur Skander Kasri, pour se rapprocher du milieu du tableau.

Au Bardo, l’US Ben Guerdane qui partage provisoirement la 3e place avec l’Espérance de Tunis (-3 matches) se rendra chez le Stade Tunisien (6e, 14 points) avec l’intention de ramener un résultat positif qui la maintiendrait sur le podium, mais elle risque de buter sur une formation stadiste décidée à se rattraper après deux derniers matches sans succès.

A Hammam-lif, les banlieusards du sud et les aghlabides qui partagent la 11e place avec 6 points chacun, s’affronteront dans un duel indécis qui permettra au vainqueur de prendre une bouffée d’oxygène et s’échapper du bas du tableau.

Le programme

Samedi 30 novembre

A Mdhilla :

ES Metlaoui – US Tataouine

A Radès :

Club Africain – AS Soliman

Dimanche 1er décembre

Au Bardo :

S.Tunisien – US Ben Guerdane

A Monastir :

US Monastir – CA Bizertin

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – JS Kairouan

NB : Les matches CS Chebba-Espérance de Tunis et Etoile du Sahel-CS Sfaxien sont reportés à une date ultérieure.