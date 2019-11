Coupe arabe des clubs : Espérance Espérance sportive de Tunis – Olympique de Safi

L’Espérance sportive de Tunis tentera samedi de décrocher son billet pour les quarts de finale de la coupe arabe des clubs, lorsqu’elle accueillera sur la pelouse du stade de Radès à partir de 18h00, la formation marocaine de l’Olympique de Safi pour le compte des huitièmes de finales retour de la compétition.

Après avoir concédé le nul à l’aller au Maroc (1-1), un nul vierge permettrait à la formation espérantiste de valider son billet pour les quarts. Néanmoins, l’expérience des joueurs et la sagesse du staff technique leur dicteront surement une toute autre approche, celle de jouer pour la gagne afin d’éviter tout risque.

Les sang et or, rappelle-t-on, jouent cette année sur plusieurs fronts et mènent une nouvelle campagne pour la défense de leurs titres aux plans national et continental. En effet, outre la coupe arabe, baptisée “coupe Mohamed VI”, l’Espérance s’est engagée dans la plus prestigieuse des compétitions africaines, à savoir, la Ligue des champions d’Afrique avec pour mission de défendre son sacre. Elle sera, également, appelée dans la deuxième moitié du mois de décembre à prendre part à une autre prestigieuse compétition internationale de football, en l’occurrence le mondial des clubs qui se jouera au Qatar.

Partant, vu ce marathon et avec un tel rythme effréné de compétitions qui s’ajoutent au championnat et à la coupe de Tunisie, les joueurs espérantistes se trouvent particulièrement sollicités, notamment, pour les internationaux, ce qui n’est pas sans répercussions sur leur état de forme.

Et bien que le staff technique conduit par Mouine Chaabani ait réussi jusque-là à bien faire tourner l’effectif profitant de la richesse du capital humain qu’offre l’actuel groupe, certains défis requièrent de faire appel à la formation et aux éléments de base qui soient capables de les relever.

Ainsi et pour ne pas risquer de se voir éjecté très tôt de la compétition comme ce fut le cas l’année précédente, le seul représentant tunisien dans cette édition de la coupe arabe doit se donner toutes les chances de réussir, en dépit des absences pour blessures de certains de ses éléments clés.

Les coéquipiers du libyen Hamdi El Houni, auteur du but espérantiste à l’aller, tenteront de faire un pas de plus vers la réappropriation du sacre, remporté en 2017 en Egypte et revenu l’année dernière à l’Etoile sportive du Sahel.

En prévision de la confrontation de samedi, l’Espérance avait disputé dimanche dernier un match amical face au Club sportif d’Hammam-Lif à El Menzah qu’elle avait remporté (3-1).

Toutefois Chaabani devra encore attendre le feu vert de son staff médical pour être enfin fixé sur la participation de certains joueurs, à l’instar du capitaine Khalil Chammam qui souffrait d’une blessure musculaire. Le cas échéant, la défense des sang et or sera lourdement affectée vu l’indisponibilité de l’algérien Abdelkader Badrane et l’impossibilité de compter sur Mohamed Ali Yaacoubi, suspendu après son exclusion à l’aller.

La formation probable que pourrait aligner Chaabani samedi face à l’Olympique de Safi se composerait donc de; Moez Ben Chérifia, Sameh Derbali, Ilyes Chetti, Iheb Mbarki (Khalil Chammam), Chamseddine Dhaouadi, Kwame Bonsu, Abderraouf Ben Ghith, Mohamed Ali Ben Romdhane, Anice Badri, Hamdou El Houni et Taha Yassine Khénissi (Brahim Ouattara).

De son côté, le club marocain qui vient avec l’intention de créer la surprise est arrivé mercredi à Tunis accompagné de nombre de ses supporters.

L’Olympique de Safi a effectuéjeudi sa première séance d’entrainement. La deuxième se tiendra vendredi après-midi, à l’heure du match sur la pelouse du stade de Radès.

L’O. Safi occupe actuellement la 6e place au classement du championnat marocain avec 8 points et a notamment concédé le nul (1-1), en amical avec le Raja de Casablanca dans le cadre de sa préparation du match de samedi.

A noter que la formation marocain qui jouit d’une défense et d’un milieu assez fort, trouve certains difficultés au niveau de l’attaque et ce, malgré des attaquants de qualité tels Hamza Khaba, Koffi Boua et Abdelghani Mouaoui.

C’est donc le temps d’un derby maghrébin qui sans nul doute sera très disputé que les deux formations chercheront à décrocher leur billet pour la suite de la compétition, désormais très convoitée vu la valeur des clubs participants et celle des montants dont elle est dotée en termes de prix.

Ainsi, entre l’ambition du club de Safi et l’expérience du double champion d’Afrique, la confrontation ne manquera pas de suspense.

L’Union Arabe de football a désigné l’arbitre égyptien Jihed Jericha pour diriger le match.