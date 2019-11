Tunisie : “Une nuit à la cour”, de la musique baroque dimanche au Théâtre de l’Opéra

Le concert de musique baroque “Une nuit à la cour” a été donné, dimanche soir, au Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la Culture, sous la direction du chef d’orchestre français, Mathieu Braud, avec la participation du flûtiste à bec Luis André Bicalho.

Le concert est assuré par un orchestre de 56 musiciens et chanteurs de l’Orchestre Symphonique Tunisien et le Chœur de l’Opéra de Tunis, du Pôle Musique et de Formations Symphoniques du Théâtre de l’Opéra.

La musique de la période baroque a été à l’honneur avec un périple dans le “Concerto en Do pour flute à bec et orchestre” d’Antonio Vivaldi ainsi que des extraits de la “Grande messe de Bach”, “Hallelujah” d’Haendel, “Le Bourgeois gentilhomme” de Lully, “les Indes galantes” de Rameau.

Des oeuvres monumentales du répertoire baroque, avec entre autres des extraits de la Messe en si (Bach), des Indes galantes (Rameau), Isis (Lully), le Messie (Haendel) ont été interprétées.

Il y a eu des prestations pour la soprano Ameni Kooli et le baryton Mohamed Amine Bouhlel en plus des solistes Luis André Bicalho, invité d’honneur, et Lorenzo Fattorini.

“Passons une après-midi ensemble avec la musique baroque européenne! Nous avons traversé l’Angleterre en passant par la France, l’Italie et l’Allemagne”, a lancé le chef d’orchestre au public.

A la fin du concert, il a déclaré être “émerveillé par ce lieu magnifique où la musique sonne bien et qui abrite une exposition de grande qualité artistique”, lit-on dans un témoignage publié par la Cité de la Culture.

Un grand nombre de mélomanes a suivi ce concert qui a permis de redécouvrir la virtuosité des musiciens et des choristes des deux formations orchestrales du Théâtre de l’Opéra, selon un communiqué de la Cité, dont Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires Culturelles et Mohamed Ennaceur, ex-président de la République par Intérim et ex-président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).