Tunisie : Sabri Bachtobji conduit la délégation tunisienne aux travaux du congrès ” G20 Compact with Africa “

Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji a été chargé par le président de la république Kais Saied de conduire la délégation tunisienne aux travaux de la 3ème session du congrès ” G20 Compact with Africa “, qui se tiendra à Berlin le 19 novembre 2019.

Cette 3ème session sera une occasion pour évaluer le progrès enregistré dans l’activation du partenariat avec l’Afrique, initié par l’Allemagne en 2017 en direction des pays du continent, à l’occasion de sa présidence du Groupe des Vingt.

Cet événement permettra aux participants de présenter les opportunités d’investissements dans leurs pays respectifs.

L’initiative allemande dont bénéficie la Tunisie depuis son lancement en 2017, vise à consolider l’investissement privé, l’infrastructure et le développement durable dans les pays africains de manière à concrétiser la stabilité économique, à instaurer un climat favorable à l’investissement et développer le cadre de financement.

La 3ème session du ” G20 Compact with Africa ” qui se tiendra sur invitation de la Chancelière allemande Angela Merkel verra la participation des dirigeants des pays africains concernés, des chefs d’Etat et de gouvernement de pays européens ainsi que des responsables des institutions financières internationales et régionales appuyant ladite initiative, notamment la Banque Mondiale (BM), le Fond Monétaire International (FMI) et la Banque Africaine de développement (BAD) ainsi que des représentants du secteur privé.