Tunisie – Météo : Persistance du froid et des pluies en quantités importantes dans ces régions

Les pluies seront parfois intenses et en quantités importantes mardi, sur les régions du nord et du Sahel, notamment Nabeul, le Grand Tunis, Bizerte, Béja, Jendouba, Zaghouan, Sousse, Monastir et Mahdia où les quantités varieront entre 40 et 60 mm et pourront atteindre localement, 80 mm, selon un bulletin spécial de l’INM.

Le temps froid se poursuit sur la plupart des régions avec pluies temporairement, orageuses et des chutes de grêle par endroits. Des vents forts sont également, attendus, avec des vitesses variant entre 60 et 80 km/h et dépassant temporairement, 100 km/h en rafales notamment sur les régions côtières nord et les hauteurs.