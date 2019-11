Football – Ligue 1 : Tarek Thabet nouvel entraîneur de l’US Ben Guerdane

Le comité directeur de L’Union Sportive de Ben Guerdane (USBG), a conclu dimanche un accord avec l’entraîneur Tarek Thabet pour diriger l’équipe première en remplacement de Chokri Khatoui qui a démissionné samedi après la défaite devant le CS Sfaxien (0-2) samedi pour le compte de la 8e journée du championnat de la ligue 1.

Tarek Thabet (48 ans) ancien joueur international et de l’Espérance Sportive de Tunis, a entraîné plusieurs clubs tunisiens et arabes notamment au Liban et en Libye et a également été également entraîneur-adjoint de la sélection nationale en 2006-2007.

L’US Ben Guerdane occupe la 5e place du classement de la Ligue 1 avec 15 points (5 victoires contre 3 défaites).