Samsung Electronics commémore son 50e anniversaire

L’équipe de direction partage le message à l’intention des employés et envisage de devenir une entreprise centenaire.

Samsung Electronics a célébré, lundi 4 novembre, le 50e anniversaire de sa fondation, avec un événement à Samsung Digital City, le siège de la société à Suwon.

Plus de 400 employés étaient présents pour commémorer cet événement, ainsi que l’équipe de direction de la société, dont Kinam Kim, vice-président et directeur général de la division Device Solutions (DS), Hyunsuk Kim, président et directeur général de la division Consumer Electronics (CE), Dongjin Koh, Président et CEO de la division IT & Mobile Communications (IM).

Par un message vidéo, le vice-président Jay Y. Lee a exprimé sa gratitude à tous les employés de Samsung pour leur dévouement au cours des 50 dernières années et a souligné l’engagement de la société à s’appuyer sur son héritage et à devenir une entreprise centenaire.

“Les 50 dernières années n’ont été possibles que grâce au dévouement et au travail acharné de chacun d’entre vous”, a déclaré le vice-président Lee. “En ce qui concerne les 50 prochaines années, libérons notre imagination et rêvons d’un avenir extraordinaire.”

Soulignant l’engagement de Samsung à contribuer à la société mondiale par le biais de technologies innovantes, le vice-président Lee a déclaré : «En utilisant nos nouvelles technologies, construisons un avenir plus sain et plus heureux. En partageant et en grandissant ensemble, nous allons devenir les meilleurs au monde. ”

Les cadres et les employés sont impatients de créer un héritage précieux

À l’occasion de cet anniversaire, les cadres et les employés ont souligné les réalisations de ces cinquante dernières années et se sont engagés à s’engager dans un nouveau cheminement vers une entreprise centenaire.

Kinam Kim, vice-président du conseil et chef de la direction de la division DS, a partagé trois objectifs clés en vue de la croissance continue de Samsung au cours du prochain chapitre de la vie de la société.

« Des changements imprévisibles, motivés par des changements importants dans la démographie et le comportement des consommateurs, marqueront la prochaine ère du secteur des technologies », a-t-il déclaré. « Donc, pour assurer notre survie dans la nouvelle ère, nous devons poursuivre une auto-innovation sans relâche. Nous ne devons jamais cesser d’apprendre, d’être audacieux et sans peur dans nos poursuites et de les exécuter à fond lorsque nous nous engageons dans toutes nos tâches. ”

Le deuxième objectif reflète la philosophie de la société consistant à toujours placer le client au cœur de son activité. « En gardant une longueur d’avance sur leurs besoins et leurs attentes et en trouvant des moyens de prospérer sur des marchés en évolution, nous pouvons continuer à faire en sorte que nos clients soient au centre de nos activités », a souligné le vice-président Kim.

Enfin, « travaillons tous ensemble pour aider Samsung à continuer à évoluer et à devenir une entreprise qui contribue à un monde meilleur et reste une entreprise respectée et aimée des générations futures », a-t-il déclaré. “Je demande à tous de ne pas oublier nos responsabilités en tant que citoyens responsables du voyage.”

Les dirigeants et les employés de Samsung dans le monde entier se sont engagés volontairement au cours des dernières semaines pour redonner à leurs communautés, de manière plus significative pour marquer l’anniversaire de la société et lui témoigner son appréciation. Les activités comprennent des campagnes de dons et des projets d’éducation pour les jeunes étudiants.

